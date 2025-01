Randal Kolo Muani présent à l’entraînement de la Juventus

Randal Kolo Muani, qui a passé sa visite médicale et signé son contrat de prêt de six mois avec la Juventus, ne peut pas encore être officialisé, faute au quota atteint par le PSG de joueur prêté à l’étranger. Malgré ça, l’international français s’est entraîné avec la Vieille Dame.

Pas dans les plans de Luis Enrique et du PSG, Randal Kolo Muani était invité à se trouver un nouveau club cet hiver. Malgré un faible temps de jeu (14 matches, deux titularisations, 453 minutes de jeu), l’international français avait de nombreux courtisans. Il a fini par choisir la Juventus Turin. Le club italien a trouvé un accord avec les Rouge & Bleu pour un prêt sec de six mois.

Selon la Juventus, il peut s’entraîner avec le club italien

L’attaquant a pris la direction de Turin mercredi dernier afin de passer sa visite médicale et de signer son contrat. Deux choses qu’il a faites. Mais la Vieille Dame ne peut pas officialiser l’arrivée de l’ancien Nantais. La raison ? Le PSG a atteint son quota de joueurs prêtés à l’étranger cette saison. En effet, Xavi Simons, Carlos Soler, Renato Sanches, Cher Ndour, Nordi Mukiele et Juan Bernat ont momentanément été cédés par le PSG. Si le club de la capitale veut débloquer la situation, il devra vendre ou rapatrier l’un de ses joueurs. En attendant que a situation se débloque, Randal Kolo Muani a participé à la séance d’entraînement de la Juventus Turin ce lundi, comme l’a rapporté la presse italienne. Contacté par l’AFP, le club italien a indiqué que Randal Kolo Muani avait le droit de s’entraîner. D’après les dernières informations, les deux clubs se disent confiants pour la réussite du deal, et ce, dès cette semaine, selon les informations de Fabrizio Romano.