Randal Kolo Muani quitte officiellement le PSG pour la Juve

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Le PSG a officialisé le transfert de Randal Kolo Muani à la Juventus. Il est désormais lié avec la Juve jusqu’en juin 2031.

Le PSG poursuit son mercato des ventes. Après les départs de Gonçalo Ramos à l’AC Milan et de Kang-in Lee à l’Atlético de Madrid, le club de la capitale a officialisé le départ de Randal Kolo Muani. Après de nombreuses semaines de négociations avec la Juventus Turin, les doubles champions d’Europe ont trouvé un accord pour le transfert de l’international français chez la Vieille Dame.

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54 matches avec le PSG et trois titres

Alors que l’on évoquait un prêt avec obligation d’achat, il s’agit finalement d’un transfert définitif. Si dans son communiqué, le PSG n’évoque pas le prix de ce transfert, l’ancien Nantais devrait rapporter 38 millions d’euros plus 12 millions d’euros de bonus, selon plusieurs sources. Dans son communiqué, le PSG « remercie Randal Kolo Muani et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. » Arrivé au PSG durant l’été 2023, l’attaquant aura participé à 54 matches toutes compétitions confondues avec onze buts et sept passes décisives. Il aura aussi garni son armoire à trophées avec une Ligue 1, une Coupe de France et un Trophée des champions. Quelques minutes après le PSG, la Juventus a également officialisé ce transfert. L’international français est désormais lié avec la Juve jusqu’en juin 2031. La Vieille Dame a dévoilé les détails du transfert. Le transfert va coûter 38 millions d’euros, payable sur quatre exercices, assorti de bonus à hauteur de 12 millions d’euros. Il faut aussi y ajouter 3,2 millions d’euros de frais annexes.

Merci Randal, le meilleur pour la suite ! 🫶 pic.twitter.com/qvH2UiH0tq — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 2, 2026





