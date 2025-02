Randal Kolo Muani sort du silence après son départ du PSG

Pas dans les plans de Luis Enrique au PSG, Randal Kolo Muani a rejoint la Juventus sous la forme d’un prêt de six mois. L’attaquant a évoqué pour la première fois son départ du PSG.

Randal Kolo Muani a très peu joué au PSG lors de la première partie de saison (14 matches, deux titularisations, 453 minutes de temps de jeu). Invité à se trouver un nouveau club cet hiver, l’international français a rebondi à la Juventus Turin sous la forme d’un prêt de six mois. Très performant depuis son arrivée en Italie, cinq buts en quatre matches, l’ancien de l’Eintracht Francfort a évoqué pour la première fois son départ du PSG à l’issue de la victoire de la Juventus Turin contre le PSV Eindhoven ce mardi soir (2-1) en barrage aller de la Ligue des champions. Rencontre durant laquelle il n’a pas réussi à faire trembler les filets.

A voir aussi : La Juventus prête à garder définitivement Kolo Muani ?

« J’avais besoin de temps de jeu »

« Ça fait partie de la carrière d’un footballeur. Il faut toujours se battre, essayer de progresser, aller vers l’avant et ne rien lâcher surtout. Pour moi, c’est juste continuer de travailler, continuer à donner le meilleur de moi-même. (…). Il fallait que j’aie du temps de jeu, j’en avais besoin. Je suis une personne qui aime bien être sur le terrain, comme tout footballeur, je pense, lance l’attaquant prêté par le PSG au micro de Canal Plus Foot. J’étais peut-être dans des mauvaises directions, mais-là, je me sens mieux. On peut dire que c’est de la confiance. C’est aussi de mon côté de ne pas lâcher, de travailler, je pense surtout. Aujourd’hui, je continue à travailler, je fais ce que je sais faire de mieux. Tant que je suis sur le terrain, je suis content, donc je continue comme ça. »