Randal Kolo Muani souhaite toujours rejoindre la Juventus Turin

Si les discussions s’enlisent entre le PSG et la Juventus Turin pour le transfert de Randal Kolo Muani, l’international français souhaite toujours rejoindre le club italien.

Randal Kolo Muani est l’un des joueurs que le PSG aimerait voir partir lors de ce mercato estival. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu, l’attaquant n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et est invité à quitter le PSG, lui qui a été prêté deux fois lors des deux dernières saisons, à la Juventus Turin pendant six mois (janvier-juin 2025) puis à Tottenham (saison 2025-2026). Le premier cité aimerait le récupérer mais, comme l’été dernier, les discussions s’enlisent entre le PSG et la Juve. Le double champion d’Europe réclame 40 millions d’euros pour lâcher Randal Kolo Muani alors que la Juventus, qui a des problèmes de santé, aimerait payer moins. Avec ces lenteurs, le PSG aurait perdu patience et ouvert la porte à des négociations avec d’autres clubs.

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La Juve a vu une première offre être refusée par le PSG

Selon les informations de Fabrizio Romano, Randal Kolo Muani veut toujours rejoindre la Juventus Turin cet été. Le spécialiste du mercato indique que les négociations se poursuivent entre le PSG et la Juve après le refus des dirigeants parisiens de la première offre du club italien, d’un peu plus de 30 millions d’euros. Fabrizio Romano explique que la Juventus soumettra une nouvelle offre pour tenter de s’entendre avec le PSG. Le journaliste conclut en indiquant que le PSG considère Kolo Muani comme transférable vers n’importe quel club. De son côté, Olivier Tallaron indique que le PSG a ouvert des négociations avec deux clubs allemands pour Randal Kolo Muani, sans citer ces deux équipes. Il confirme que l’ancien Nantais veut un transfert à la Juve mais que le club italien est trop limité par ses contraintes financières.