Randal Kolo Muani, un attaquant adroit mais…

Recruté par le PSG cet été, Randal Kolo Muani a du mal à retrouver son niveau affiché à l’Eintracht Francfort. Malgré de faibles statistiques, il est adroit devant le but en Ligue 1.

Randal Kolo Muani est la recrue la plus chère du mercato estival du PSG (90 millions d’euros). Mais l’international français est en difficulté pour sa première saison avec le maillot Rouge & Bleu. En 31 matches toutes compétitions confondues (1593 minutes), l’attaquant a été titulaire 17 fois. Il a marqué neuf buts et délivré cinq passes décisives. Auteur d’un bon match contre le Chili mardi soir, avec un but et une offrande, peut-il surfer sur cette belle performance pour le reste de la saison avec le PSG ?

A voir aussi : Randal Kolo Muani : « Je vois les critiques depuis mon arrivée au PSG »

Il aime marquer contre les équipes du top 10

Même s’il n’a marqué que six buts en Ligue 1 avec le PSG cette saison, il affiche le meilleur ratio de tirs par but en championnat (parmi ceux comptant au moins 10 tentatives), indique la Ligue 1 sur son site internet. En effet, l’ancien nantais marque un but tous les 2,67 tirs en championnat. Il devance le joueur de Brest, Kamory Doumbia (1 but tous les 2,8 tirs) et le Lyonnais Jake O’Brien (3,25). Le deuxième joueur du PSG dans le top 9 se nomme Marco Asensio, avec un but tous les 4,25 tirs (8e). Deuxième meilleur buteur du PSG en championnat avec Gonçalo Ramos et Vitinha, il a atteint la barre des six buts en 16 tentatives. Pour les deux internationaux portugais, c’est 37 tirs. « À titre de comparaison, le leader des buteurs, Kylian Mbappé (24 buts) affiche un ratio de 4,46 (107 tirs tentés). » Pourtant, bien qu’adroit dans ses tentatives, Kolo Muani n’en abuse pas. Avec le PSG, il ne frappe en moyenne que toutes les heures en Ligue 1 (944 minutes). Si bien que parmi les buteurs à 6 réalisations en 23/24, le Parisien est celui qui prend le moins souvent sa chance, avance la Ligue 1. Randal Kolo Muani aime jouer contre les clubs du Top 10. En effet, ses six buts en championnat ont été marqués contre des équipes classées dans les dix premiers au moment de leur confrontation face au PSG (OM (4e), Rennes (6e), l’AS Monaco (3e), le FC Nantes (9e), le Stade Brestois (3e) et le LOSC (4e)).