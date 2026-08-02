Randal Kolo Muani va finalement être transféré à la Juventus

C’est la fin d’un très long feuilleton. Randal Kolo Muani va enfin quitter le PSG pour rejoindre la Juventus. Alors que l’on parlait d’un prêt avec obligation d’achat, ce sera finalement un transfert sec.

Lors du dernier jour du mercato estival 2023, le PSG avait décidé de casser sa tirelire en s’offrant les services de Randal Kolo Muani, auteur d’une belle saison avec l’Eintracht Francfort. Pour s’offrir l’international français, le club de la capitale avait offert 95 millions d’euros, bonus compris, à l’équipe allemande. Mais ce transfert s’est avéré chaotique, l’attaquant n’arrivant pas à s’imposer sous les ordres de Luis Enrique. Prêté à la Juventus lors de la deuxième partie de la saison 2024-2025 puis à Tottenham lors de l’exercice précédent, l’attaquant n’avait pas convaincu les Spurs de le garder et était donc revenu au PSG, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2028. Depuis plusieurs semaines, les doubles champions d’Europe négociaient avec la Juventus pour un retour de Randal Kolo Muani en Italie.

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Un transfert à 50 millions d’euros

Ces derniers jours, on évoquait un accord proche entre les dirigeants du PSG et ceux de la Juventus pour l’ancien Nantais, qui lui a un accord depuis plusieurs semaines avec la Vieille Dame pour un futur contrat. Les dernières rumeurs faisaient écho à un prêt payant avec obligation d’achat si la Juve terminait européenne la saison prochaine. Ces dernières heures, ce dossier s’est accéléré. En effet, selon les informations du Parisien, les deux clubs ont trouvé un accord définitif pour le transfert de Randal Kolo Muani. Le quotidien francilien explique en effet que Randal Kolo Muani va être transféré à la Juve et non prêté avec une obligation d’achat. « Alors qu’ils semblaient partis pour s’entendre sur un prêt avec option d’achat obligatoire, ils auraient finalement revu certaines modalités à la demande du club parisien. Si les détails exacts ne sont pas encore connus, l’obligation d’achat aurait été supprimée pour permettre un transfert quasi définitif. » Le Parisien indique que le transfert va rapporter 40 millions d’euros plus dix millions d’euros de bonus au PSG. Le quotidien francilien conclut en indiquant que Randal Kolo Muani a reçu le feu vert du PSG pour voyager en Italie et passer sa visite médicale avant de s’envoler en tournée avec son nouveau club. Des informations confirmées par Fabrizio Romano et Gianluca Di Marzio, qui parlent eux d’un transfert de 38 millions d’euros plus 12 millions de bonus.