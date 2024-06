Rayan Cherki, pas une priorité du mercato du PSG ?

Cet été, le PSG voudra se renforcer. Plusieurs noms ont été avancés, comme celui de Rayan Cherki. Mais le milieu offensif de Lyon ne serait pas une priorité.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG serait à la recherche d’un élément offensif. Ce ne sera pas forcément un attaquant de pointe, mais plutôt un ailier. Dans cette optique, les noms de Julian Alvarez, Khvicha Kvaratskhelia, Rafael Leao ou bien encore Rayan Cherki ont été associés au club de la capitale. Pour ce dernier, qui est dans le viseur des Rouge & Bleu depuis de très nombreux mois, le dossier s’annonce extrêmement compliqué.

Son agent est Fayza Lamari

En effet, Foot Mercato rappelle que l’agent de Rayan Cherki n’est autre que Fayza Lamari. Depuis plusieurs mois, la relation entre l’entourage de Kylian Mbappé et la direction du PSG est tendue, en raison du choix de l’attaquant de prolonger son contrat et de partir libre du club de la capitale. Difficile d’imaginer Fayza Lamari négocier un transfert de la pépite lyonnaise (20 ans) avec la direction du PSG. Le média footbalistique explique que l’international espoirs français a été proposé à plusieurs clubs anglais ces dernières semaines. « L’un d’entre eux, qui évolue dans le très haut de tableau de Premier League, avait d’ailleurs avoué être bluffé par les qualités du joueur, mais n’envisageait pas une seule seconde de forcer son arrivée tant la réputation du joueur semble le desservir outre-Manche. » Foot Mercato explique que le joueur aimerait rester dans son club formateur, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2025. « Bénéficiant de l’un des salaires les plus imposants du vestiaire lyonnais (environ 320 000 euros par mois), l’intéressé sait que peu de clubs pourront lui offrir de tels émoluments. En somme, trouver une formation ambitieuse capable de lui offrir un tel salaire avec un statut important risque d’être compliqué pour lui. » Foot Mercato conclut en expliquant que Lyon ne voudrait pas voir Cherki rester cet été, craignant de le voir partir libre de tout contrat dans un an.