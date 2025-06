Rayan Cherki revient sur sa possibilité de signer au PSG l’été dernier

Lors du mercato estival 2024, Rayan Cherki avait été annoncé proche de signer au PSG avant de faire volte face. Ce dernier est revenu sur cette séquence.

Rayan Cherki est l’un des meilleurs jeunes joueurs de Ligue 1. Le lyonnais, qui va quitter l’OL cet été, entre dans la nouvelle politique des dirigeants parisiens lors du mercato, jeune joueur à fort potentiel et qui plus est Français. Lors du mercato estival 2024, le PSG a tenté de le recruter et certains numerus indiquaient que le néo-international français était proche de s’engager avec le club de la capitale. Mais au dernier moment, il a fait volte face après une approche de Dortmund, qui n’a finalement pas abouti. Il est alors resté dans son club formateur. Malgré une forte saison avec Lyon, le PSG ne va pas retenter sa chance, échaudé par la volte face de Rayan Cherki l’été dernier. Dans une interview accordée à L’Equipe, ce dernier est revenu sur cet épisode.

A voir aussi : Ligue 1 : Quand Rayan Cherki classe les légendes du championnat avec plusieurs joueurs du PSG

« J’aurais pu faire d’autres choix, aller au PSG directement et très tôt dans le mercato »

« On revient toujours à la même chose : je suis un être humain. J’aurais pu faire d’autres choix, aller au PSG directement et très tôt dans le mercato, sans même parler avec Dortmund. Mais cela fait partie de mon histoire, de mes étapes. C’était aussi mon premier gros mercato, où j’ai beaucoup appris, beaucoup réfléchi. Aujourd’hui, je suis prêt. Même si on aspirait à mieux collectivement et que c’est ce qui prime, je pense que je peux être satisfait sur le plan plus personnel. Battre les records que j’ai battus, les quelques récompenses individuelles, les liens humains magnifiques que j’ai tisés dans mon club de coeur.«