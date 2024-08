RB Leipzig / PSG : Le groupe convoqué par Luis Enrique

Ce samedi en fin d’après-midi (18h sur beIN SPORTS et PSG TV Premium), le PSG affronte le RB Leipzig en Allemagne pour son dernier match de préparation.

Après un match nul face à Sturm Graz (2-2) en milieu de semaine, le PSG va poursuivre sa montée en puissance dans sa préparation d’avant-saison. Ce samedi, les Rouge & Bleu se déplacent en Allemagne pour affronter le RB Leipzig (18h sur beIN SPORTS et PSG TV Premium) pour son deuxième et dernier match de pré-saison. À cette occasion, Luis Enrique pourra compter sur un effectif plus étoffé avec le retour de plusieurs internationaux comme Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha et Ousmane Dembélé.

Première convocation pour Willian Pacho

Nouvelle recrue du PSG, Willian Pacho est convoqué pour cette rencontre. Touché à la cheville, Lucas Beraldo n’est pas apte pour le déplacement tout comme Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Nordi Mukiele. Parmi les autres absents notables, plusieurs milieux n’ont pas été appelés : Danilo Pereira, Gabriel Moscardo, Manuel Ugarte, Fabian Ruiz et Cher Ndour. Les Titis, Yoram Zague, Naoufel El Hannach, Senny Mayulu, Ayman Kari et Ibrahim Mbaye sont de la partie et pourront encore se mettre en évidence.

Pour rappel, Arnau Tenas et Achraf Hakimi, qui viennent de décrocher respectivement l’or et le bronze aux JO 2024, seront de retour au Campus PSG prochainement après quelques jours de vacances. En face, le joueur prêté par les Rouge & Bleu, Xavi Simons, ne devrait pas être présent, comme le rapporte Le Parisien. Voici ci-dessous les 21 Parisiens convoqués par Luis Enrique.

Le groupe du PSG

Gardiens : Safonov, Donnarumma

