RB Leipzig / PSG – Les compositions officielles

Ce samedi soir (18 heures), le PSG joue son deuxième et dernier match de préparation à la saison 2024-2025 contre le RB Leipzig. Une heure avant cette rencontre, Luis Enrique a dévoilé sa composition d’équipe.

Six jours avant la première journée de Ligue 1 avec le déplacement au Havre, le PSG joue un deuxième et dernier match de préparation contre le RB Leipzig. Après avoir concédé le nul contre Sturm Graz (2-2), les Parisiens voudront s’imposer contre les Allemands afin de préparer au mieux leur premier match officiel de la saison. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur les retours de Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha et Ousmane Dembélé. Willian Pacho, dernier arrivé, est aussi présent dans le groupe, tout comme Ibrahim Mbaye, qui avait brillé contre les Autrichiens.

Willian Pacho titulaire

Alors que Matvey Safonov gardait les buts du PSG contre Sturm Graz, c’est Gianluigi Donnarumma qui est titulaire ce samedi soir. Le gardien italien, qui portera le brassard de capitaine, sera défendu par une défense composée de Yoram Zague, Willian Pacho, pour sa première avec le PSG, Milan Skriniar et Carlos Soler à une inhabituelle place de latéral gauche. De retour à l’entraînement en début de semaine, Vitinha et Warren Zaïre-Emery sont titulaires au milieu au côté de Lee Kang-in. L’attaque est composée de Marco Asensio, Randal Kolo Muani et Ibrahim Mbaye, premier buteur contre Sturm Graz et auteur d’une bonne prestation. Prêté par le PSG au RB Leipzig, Xavi Simons est titulaire avec le club allemand.

Le XI du RB Leipzig : Gulácsi – Raum, Klostermann, Simakan, Orban – Haidara, Simons, Elmas, Seiwald – Openda, Poulsen