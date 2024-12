RB Salzbourg / PSG – Les compositions officielles

Ce mardi soir, le PSG se déplace à Salzbourg pour le compte de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. À moins d’une heure de la rencontre, les deux coachs ont dévoilé leurs équipes.

Pour son match capital contre le RB Salzbourg ce mardi soir, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Senny Mayulu, Presnel Kimpembe, en phase de reprise, et Ousmane Dembélé, suspendu, ne sont pas du voyage en Autriche. L’entraîneur du PSG avait donc l’embarras du choix pour composer son onze de départ. Dans les buts, il a décidé de faire de nouveau confiance à Gianluigi Donnarumma.

Fabian Ruiz et Joao Neves titulaires, Zaïre-Emery sur le banc

Le gardien italien sera défendu par la défense type du PSG depuis le début de la saison, Achraf Hakimi à droite, Marquinhos et Willian Pacho en défense centrale et Nuno Mendes dans le couloir gauche. Alors que l’on évoquait un duel entre Fabian Ruiz et Joao Neves pour la troisième place au milieu de terrain, les deux joueurs sont finalement titulaires et accompagnent Vitinha dans l’entrejeu parisien. C’est Warren Zaïre-Emery qui en fait les frais et qui débute la rencontre sur le banc. Comme lors du match contre Auxerre, Luis Enrique a aligné Lee Kang-in, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola en attaque.

La feuille de match RB Salzbourg / Paris Saint-Germain

Sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : Red Bull Arena – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Michael Oliver – Arbitres assistants : Stuart Burt et James Mainwaring – Quatrième arbitre : Sam Barrott – VAR : Bastian Dankert et Benjamin Brand