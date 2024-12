RB Salzbourg / PSG – Les compositions probables

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Salzbourg pour le compte de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Luis Enrique pourrait aligner une équipe similaire à celle qui a défié Auxerre.

En grande difficulté en Ligue des champions avec trois défaites en cinq rencontres (un nul et une victoire), le PSG doit absolument s’imposer ce soir sur la pelouse de Salzbourg pour encore croire en une qualification pour les seizièmes de finale de la compétition. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Presnel Kimpembe et Senny Mayulu, en phase de reprise, et Ousmane Dembélé, suspendu, sont les seuls absents. Huit mois après sa grave blessure au genou, Lucas Hernandez apparaît pour la première fois dans un groupe concocté par le coach espagnol lors de cette saison 2024-2025.

Fabian Ruiz ou Joao Neves au milieu ?

Pour cette rencontre capitale pour l’avenir européen du PSG, Luis Enrique devrait aligner Gianluigi Donnarumma dans les buts. L’Equipe et Le Parisien s’accordent sur la défense qui devrait être alignée. Achraf Hakimi sera dans le couloir droit, Marquinhos et Willian Pacho formeront la défense centrale alors que Nuno Mendes occupera le couloir gauche. Au milieu de terrain, le quotidien sportif titularise Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves. Le quotidien francilien, lui, hésite entre l’ancien du Benfica et Fabian Ruiz pour le troisième spot au milieu de terrain. Enfin, ils sont d’accord sur le trio d’attaque que devrait aligner Luis Enrique avec Lee Kang-in à droite, Gonçalo Ramos en pointe et Bradley Barcola à gauche.