RB Salzbourg / PSG – Les notes des joueurs du PSG

Dans une rencontre cruciale pour la suite de sa saison en Ligue des champions, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse de Salzbourg (0-3). Le club de la capitale a pu compter sur des belles performances de Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Gonçalo Ramos.

Après un mauvais début de saison en Ligue des champions et une 25e place, synonyme d’élimination de la compétition, le PSG se devait de l’emporter contre le RB Salzbourg, 32e au classement et adversaire largement à la portée des Rouge & Bleu. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a vu Gonçalo Ramos, Nuno Mendes et Désiré Doué faire trembler les filets pour matérialiser cette nette domination. L’attaquant portugais, qui a ouvert son compteur but cette saison, s’est procuré plusieurs belles occasions et aurait pu marquer plus. Il a aussi été un danger constant pour la défense autrichienne et a été précieux dans son placement. Autre buteur de la rencontre, Nuno Mendes a eu une liberté totale sur son côté gauche et a pu montrer tous ses talents offensifs en montant régulièrement dans son couloir gauche. L’international portugais a ponctué sa très belle prestation par un beau but.

A voir aussi : LdC – Large vainqueur de Salzbourg, le PSG se relance en C1

Achraf Hakimi encore une fois stratosphérique

Élu homme du match par l’UEFA, Bradley Barcola a aussi pesé sur la défense du RB Salzbourg, même s’il a parfois eu du mal à éliminer son vis-à-vis. Il s’est procuré plusieurs occasions, mais a encore pêché dans la finition. Le véritable homme du match est très certainement Achraf Hakimi. Le Marocain a poursuivi dans sa lignée de son très bon début de saison. Omniprésent, le latéral droit n’a pas hésité à se projeter dans la moitié de terrain autrichienne et s’est procuré plusieurs occasions. Il est tombé sur un bon gardien en face, sinon, il aurait ponctué sa prestation XXL avec un nouveau but. Si les Parisiens ont été en majorité performants ce soir, Lee Kang-in a été plus en difficulté. Titulaire dans le couloir droit de l’attaque du PSG, l’international sud-coréen n’a pas réussi à faire de différence et a souvent été bloqué par la défense adverse. Il n’a pas réussi à apporter la dernière passe qui aurait pu apporter du danger.