RC Lens / PSG – Les compositions officielles

Ce dimanche soir (21 heures, BeIN Sports 1), le PSG se déplace à Lens pour le compte des 32es de finale de Coupe de France. Moins d’une heure avant cette rencontre, les deux équipes de départ ont été dévoilées.

Le PSG va jouer son dernier match de l’année 2024 ce dimanche soir avec le 32es de finale de Coupe de France contre le RC Lens. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé de se passer de Randal Kolo Muani, Milan Skriniar, Presnel Kimpembe et Marco Asensio, alors que Gianluigi Donnarumma est forfait après sa spectaculaire blessure au visage subie contre l’AS Monaco mercredi soir (2-4). Pour remplacer le portier italien, le coach du PSG a décidé de titulariser Matvey Safonov.

Désiré Doué enchaîne les titularisations

Très sollicité depuis le début de la saison, Achraf Hakimi est tout de même titulaire dans le couloir droit de la défense du PSG. Marquinhos sera associé à Willian Pacho en défense centrale alors que Nuno Mendes, touché à la cuisse droite contre Lyon et absent à Monaco, fait son retour dans le onze de départ. Au milieu de terrain, Luis Enrique a décidé de titulariser Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz Enfin, Ousmane Dembélé, Lee Kang-in et Désiré Doué, qui enchaîne les titularisations comme les belles performances, composent l’attaque du PSG.

La feuille de match RC Lens / Paris Saint-Germain

32es de finale de Coupe de France – Stade : Stade Bollaert – Horaire : 21 heures – Diffuseur : BeIN Sports 1 – Arbitre principal : Thomas Léonard – Arbitres assistants : Julien Aube et Cédric Favre – Quatrième arbitre : William Toulliou –