RC Lens / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce samedi après-midi (17 heures, BeIN Sports 1), le PSG se déplace à Lens pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Luis Enrique devrait aligner une équipe compétitive contre les Lensois.

Quelques semaines après s’être affrontés en Coupe de France, le PSG et Lens se retrouvent ce samedi après-midi, en Ligue 1 cette fois-ci. Pour cette rencontre de la dix-huitième journée du championnat, Luis Enrique devra faire sans Marquinhos, préservé en raison de douleurs aux adducteurs, Ousmane Dembélé, pas encore totalement remis de son syndrome viral, et d’Ibrahim Mbaye, touché à la cheville. À quatre jours de son match crucial de Ligue des champions contre Manchester City, le coach du PSG devrait tout de même aligner une sorte d’équipe type face aux Lensois afin de conserver sa belle avance en tête de la Ligue 1 et préparer au mieux la réception – au Parc des Princes – des Citizens mercredi soir.

Doué ou Barcola à gauche ?

Dans les buts, le coach du PSG devrait aligner Gianluigi Donnarumma. L’Equipe et Le Parisien s’accordent sur la défense qui devrait débuter. Laissé au repos contre Espaly, Achraf Hakimi devrait retrouver son couloir droit, avec le brassard de capitaine sur le bras, en l’absence de Marquinhos. Le capitaine brésilien devrait être remplacé par Lucas Beraldo. L’international brésilien accompagnerait Willian Pacho en défense centrale. Dans le couloir gauche, Nuno Mendes devrait être aligné. Au milieu de terrain, Luis Enrique devrait faire confiance à Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves. Enfin, les deux quotidiens ont une divergence pour composer l’attaque. S’ils sont d’accord sur les présences de Lee Kang-in à droite et Gonçalo Ramos en pointe, L’Equipe place Bradley Barcola dans le couloir gauche alors que Le Parisien titularise Désiré Doué.