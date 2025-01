RC Lens / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce samedi après-midi, le PSG s’est imposé en fin de match contre Lens (1-2). Passeur et buteur, Bradley Barcola a réalisé une belle performance alors que Gianluigi Donnarumma a brillé avec deux parades importantes en fin de match.

Après son succès difficile contre Espaly en Coupe de France mercredi soir (2-4), le PSG retrouvait les terrains ce samedi après-midi avec un déplacement à Lens pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Dans un match dans lequel il a affiché deux visages, le club de la capitale a dû attendre les dernières minutes de la rencontre pour s’offrir la victoire sur un magnifique but de Bradley Barcola. Le numéro 29 du PSG, également passeur décisif sur le but de Fabian Ruiz, a retrouvé son efficacité, même si cela n’a pas toujours été évident dans le jeu, lui qui a eu du mal à se débarrasser de ses adversaires directs. Autre satisfaction du match, Gianluigi Donnarumma. S’il aurait pu mieux faire sur le but lensois, le gardien italien, aussi auteur d’une faute de main sur le but de Nzola hors-jeu, a réussi deux belles parades en fin de match, qui ont permis au PSG de repartir avec les trois points du stade Bollaert.

A voir aussi : RCL / PSG – Bradley Barcola et son but « qui fait du bien »

Lee Kang-in et Lucas Beraldo ont souffert

Titulaire dans un poste de numéro 9, Lee Kang-in a encore une fois offert une prestation moyenne contre les Lensois. S’il a réussi quelques dribbles, le numéro 19 du PSG a eu du mal dans le dernier geste. Il réalise tout de même une bonne ouverture pour Bradley Barcola, qui butera sur Koffi. Trop insuffisant pour l’international sud-coréen. Titulaire dans la défense à trois concoctée par Luis Enrique, Lucas Beraldo a encore été en difficulté ce samedi après-midi. Sur le but Lensois, il met trop de temps pour monter sur Nzola. Il y a tout de même eu du mieux en seconde période, quand le PSG est revenu à un système à quatre défenseurs. Très performant depuis plusieurs semaines, Désiré Doué a été un peu plus dans le dur ce samedi, même s’il s’est procuré plusieurs belles occasions.