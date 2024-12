RC Lens / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche soir, le PSG est venu à bout du RC Lens (1-1, 3 TAB 4) pour se qualifier pour les 16es de finale de Coupe de France. Et les Parisiens ont livré une prestation en demi-teinte.

Le PSG termine l’année sur une bonne note. Opposé au RC Lens pour son entrée en lice en Coupe de France, le club de la capitale s’est qualifié pour le tour suivant après s’être imposé lors de la séance de tirs au but (1-1 3 TAB 4). En 16es de finale de la compétition, le tenant du titre défiera le club de National 3, le FC Espaly-Saint-Marcel. Mais ce dimanche soir, les Rouge & Bleu ont livré une prestation en demi-teinte à Bollaert.

Safonov décisif, Marquinhos combatif, Ruiz et Lee déçoivent

Décisif lors de la séance des tirs au but, Matvey Safonov reçoit la meilleure note du match dans le quotidien L’Equipe (7/10). « Le Russe tient le premier moment fort de sa carrière parisienne. Deux tirs au but arrêtés face à Nzola et Diouf pour sortir le PSG d’une soirée difficile et permettre à son club de passer des fêtes plus sereines. Avant cela, il n’avait rien pu faire sur le but lensois et avait permis aux siens d’aller jusqu’à la séance de tirs au but en stoppant une reprise de Frankowski (90e+5). » En revanche, Fabian Ruiz continue d’enchaîner les prestations décevantes et récolte un 3/10 dans le quotidien sportif. « Un joueur de son niveau technique ne peut pas livrer une prestation aussi terne. Il ne s’est pas caché, a amené des courses verticales, mais son nombre de mauvais choix fut assez effrayant. L’un d’eux a abouti à la frappe dangereuse de Frankowski (26e). Il perd aussi le ballon sur l’action qui mène à la tentative de Fulgini (53e). Des retours défensifs ne sauvent pas son bilan. »

Si Willian Pacho n’a pas affiché sa sérénité habituelle, son coéquipier de la charnière centrale, Marquinhos, a livré une grosse bataille selon Le Parisien avec la meilleure note du match (7/10). « Le capitaine parisien a, certes, perdu quelques duels (12e, 62e), mais il a livré un vrai combat. Très utile dans ses interventions aériennes (50e, 51e, 52e, 62e), il a cherché à amener du répondant dans un match où il était attendu après ses erreurs de Monaco. Il place une reprise sur corner que Koffi détourne sur sa barre (40e). Il est aussi à l’origine du but de Ramos sur un bon jeu long (1-1, 69e). » En attaque, le trio offensif Dembélé-Lee-Doué a déçu, surtout le Sud-Coréen qui confirme sa mauvaise forme du moment (3.5/10) : « Il a tendance à ralentir le tempo lorsque Paris affronte un bloc resserré. On l’a encore senti sur ce match. S’il envoie un premier tir dangereux (7e), le Sud-Coréen a manqué de percussion. Il aurait pu donner un but à Marquinhos sur corner (40e) », explique LP.