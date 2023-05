RCSA / PSG : L’arbitre de la rencontre désigné

Pour le compte de la 37e et avant dernière journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg. L’occasion pour les hommes de Christophe Galtier de valider un onzième titre de champion de France en cas de victoire face aux Alsaciens. L’arbitre qui officiera pour cette rencontre a été désigné par la ligue.

Au Stade de la Meinau du RC Strasbourg, le Paris Saint-Germain aura l’occasion ce samedi (21h sur Prime Video) de devenir champion de France pour la onzième fois de son histoire, et ainsi être le club le plus titré de l’histoire du championnat hexagonal. Par ailleurs, le club de la capitale validera sa performance inédite et donc historique de passer toute la saison à la première place. Pour arbitrer cette rencontre avec ces enjeux, la ligue a communiqué ce mardi sur la liste des hommes qui officieront. En ce sens, c’est Jérôme Brisard qui sera l’arbitre central. Ce dernier sera assisté par Alexis Auger et Steven Alexandre Viala. Le rôle de quatrième arbitre sera assuré par Alexandre Perreau Niel et Jérémie Pignard et Wilfried Bien seront eux du côté de la vidéo.

Jérôme Brisard arbitrera sa quatrième rencontre du Paris Saint-Germain de cette saison 2022/2023. L’arbitre français a distribué depuis le mois d’août dernier 9 cartons rouges et 67 cartons jaunes. En 34 rencontres arbitrées au total, l’arbitre de 37 ans a accordé pas moins de 7 pénaltys.