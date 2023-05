Le PSG s’apprête à faire son dernier déplacement de la saison en Alsace. En effet, les Parisiens iront ce samedi soir (21h sur Prime Video) affronter le RC Strasbourg sur la pelouse du Stade de la Meinau. Pour l’occasion, Christophe Galtier devra faire sans plusieurs de ses joueurs.

Pour le compte de la 37e et avant dernière journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG peut officialiser son onzième titre de champion de France de son histoire en décrochant au moins un match nul sur la pelouse du RC Strasbourg. Pour l’occasion, le club de la capitale se déplacera sans Neymar, Presnel Kimpembe, et Nordi Mukiele, les trois blessés de longue date. A ceux-là, s’ajoutent aujourd’hui le capiaine Marquinhos qui reste en soin pour une légère lésion de l’adducteur droit, Fabian Ruiz qui restera en soin également pour les 10 prochains jours suite à l’adducteur droit contre Auxerre, puis Hugo Ekitike, victime d’une gêne à l’ischio jambier droit, qui sera préservé pour cette rencontre face à Strasbourg. La liste à l’infirmerie est complétée par Nuno Mendes qui ne prendra pas part au dernier déplacement de la saison. Le numéro 2 du PSG, Achraf Hakimi, est lui suspendu pour la 37e journée de Ligue 1 Uber Eats. Toutes ces absences permettent à certains jeunes pousses d’intégrer le groupe professionnel. En effet, en plus des habitués au groupe de Christophe Galtier que sont Ismaël Gharbi, El Chadaille Bitshiabu ou encore Warren Zaïre-Emery, le titi parisien Hugo Lamy fera le déplacement en Alsace, accompagné du jeune Serif Nhaga.

Le groupe de 18 pour le déplacement à Strasbourg

Gardiens : Donnarumma, Rico, Letellier

Défenseurs : Ramos, Bernat, Pembélé, Bitshiabu, Nhaga, Lamy,

Milieux : Verratti, Danilo, Vitinha, Sanches, Soler, Zaïre-Emery,

Attaquants : Mbappé, Messi, Gharbi