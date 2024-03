Real Sociedad / PSG – L’arbitre de la rencontre dévoilé

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG affronte la Real Sociedad en huitièmes de finale retour de Ligue des champions. Un arbitre expérimenté a été désigné pour cette rencontre.

Trois semaines après la manche aller – au Parc des Princes – remportée par le PSG, la Real Sociedad et le club de la capitale se retrouvent mardi soir pour la manche retour, à Anoeta. Les Parisiens voudront finir le travail et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions, deux ans après sa dernière qualification à ce stade de la compétition. Deux jours avant cette rencontre, l’UEFA a dévoilé le nom de l’arbitre de cette rencontre. Il s’agit de Monsieur Michael Oliver.

A voir aussi : LDC – Optimisme pour Marquinhos en vue de la Real Sociedad

Au sifflet d’un match du PSG pour la troisième fois

L’homme en noir de 39 ans sera assisté par Stuart Burt et Daniel Cook. Robert Jones officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Stuart Attwell et David Coote. Monsieur Oliver officiera pour la troisième fois pour un match du PSG en Ligue des champions. Il avait été au sifflet du match entre le club de la capitale et le Benfica (1-1) lors de la phase de poules et lors du huitième de finale aller de la Champions League – au Parc des Princes – contre le Bayern Munich (0-1). Cette saison, il a dirigé une rencontre de la Real Sociedad, son match nul contre l’Inter Milan (1-1) en phase de poules.