Real Sociedad / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Ce mardi soir, le PSG s’est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des champions sans trembler en s’imposant sur la pelouse de la Real Sociedad (1-2). Si Kylian Mbappé a inscrit un doublé, d’autres Parisiens ont aussi brillé.

Après une victoire 2-0 à l’aller au Parc des Princes, le PSG voulait valider sa qualification pour les quarts de finale de Ligue des champions en avril prochain. Et face à la Real Sociedad, les Rouge & Bleu ont parfaitement fait le job avec une victoire 1-2 sur la pelouse d’Anoeta grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Une performance sérieuse des joueurs de Luis Enrique.

À voir aussi : Nasser al-Khelaïfi et sa fierté après la qualification du PSG

Mbappé en patron, Beraldo tout en sérénité

Aligné une nouvelle fois dans un couloir gauche qu’il avait délaissé depuis quelques mois, Kylian Mbappé a assumé son statut ce mardi soir face au club basque. Avec son doublé, le capitaine du soir reçoit la note de 8/10 dans L’Equipe. « Forcément attendu après la soirée à Monaco, il était bien là au coup d’envoi, et à nouveau positionné sur l’aile gauche. Il a fait des différences face à Traoré et Zubeldia et a éteint le suspense sur deux actions de grande classe (15e, 59e). Une activité continue même s’il n’a pas tout réussi. » En revanche, la position hybride occupée par Ousmane Dembélé n’a pas pleinement convaincu le quotidien sportif, qui lui attribue la note de 5/10 : « Placé dans l’axe avec un rôle hybride – n°10 avec le ballon ; chargé de venir fermer côté gauche à la perte -, il a perturbé les Basques et lance Mbappé sur le 1er but (15e). Mais ça l’a souvent éloigné de la zone de vérité et il a surtout signé beaucoup de pertes de balle. »

En revanche, un joueur a confirmé sa montée en puissance aperçue ces dernières semaines, Lucas Beraldo. Positionné en charnière centrale, le Brésilien de 20 ans a livré une très belle partition, comme le souligne Le Parisien, qui lui donne la note de 7/10. « On peut déjà parler de bonne pioche au mercato d’hiver. Une nouvelle fois très solide en défense centrale, le gaucher brésilien n’a pas perdu beaucoup de duels et réalisé plusieurs interventions importantes. Il est aussi précieux par sa qualité de passe. » De son côté, Warren Zaïre-Emery a aussi livré une belle partie. Le Titi a été très important dans l’entrejeu parisien (7.5/10): « Quelle énergie ! Essentiel au premier pressing, le jeune talent parisien, 18 ans vendredi, a enchaîné les courses vers l’avant pour monter le bloc parisien. Il signe une bonne percée qui aboutit à un tir trop écrasé (15e). On retiendra ses kilomètres parcourus, sa résistance au contact, et son bon travail pour gratter les ballons hauts. »

Les notes du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 7 – Hakimi 4, L.Hernandez 7, Beraldo 7, Nuno Mendes 5 – Zaïre-Emery 7, Vitinha 7, Ruiz 5 – Barcola 4, Dembélé 5, Mbappé 8 / Lee 6 – Luis Enrique 7

(L’Equipe) : Donnarumma 7 – Hakimi 4, L.Hernandez 7, Beraldo 7, Nuno Mendes 5 – Zaïre-Emery 7, Vitinha 7, Ruiz 5 – Barcola 4, Dembélé 5, Mbappé 8 / Lee 6 – Luis Enrique 7 Les notes du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 6 – Hakimi 5, L.Hernandez 6, Beraldo 7, Nuno Mendes 5 – Zaïre-Emery 7.5, Vitinha 6.5, Ruiz 5.5 – Barcola 5, Dembélé 5.5, Mbappé 8.5 / Lee 6