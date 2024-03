Real Sociedad / PSG – Les paris réussis de Luis Enrique

Le PSG s’est qualifié pour les quarts de finale après une nouvelle victoire face à la Real Sociedad (1-2). Et Luis Enrique est salué pour ses coups tactiques.

Pour la première fois depuis 2021, le PSG verra les quarts de finale de Ligue des champions. Les supporters parisiens pourront enfin assister à un quart de finale de C1 de leur formation au Parc des Princes pour la première fois depuis 2016. Et cette belle performance des Rouge & Bleu a été marquée par un Luis Enrique qui a tenté des paris, comme le rapporte Le Parisien.

Le surnombre créé par Dembélé, l’orgueil de Mbappé piqué, la gestion de l’effectif

Même si le rendement global d’Ousmane Dembélé n’a pas grandement convaincu en raison d’un grand déchet technique, la position hybride du numéro 10 parisien a bien perturbé les Basques. Il y a quelques mois, Luis Enrique avait déjà testé cette position pour le Français lors de quelques séances d’entraînement au Campus PSG. Et il a donc fallu attendre ce huitième de finale retour pour voir l’ailier de 26 ans évoluer dans cette position inhabituelle. « Libre de ses mouvements, il a orienté le jeu avec pertinence dans la première demi-heure, avec notamment un ballon dans la profondeur pour Kylian Mbappé sur l’ouverture du score (15e) mais également des décrochages qui ont fait mal », rapporte LP. En redescend plus bas, Ousmane Dembélé a réussi à apporter le surnombre en libérant les joueurs du milieu de terrain. Si la gestion de Kylian Mbappé ces dernières semaines a grandement fait parler, cela a sûrement porté ses fruits ce mardi soir. En voulant piquer l’orgueil du champion du Monde, Luis Enrique a réussi son pari en rappelant à son joueur qu’il en attendait plus de lui. « Le résultat a été immédiat. Placé sur son côté gauche de prédilection, où il avale les espaces, le Français a mis au supplice Traoré et Zubeldia. »

Enfin, la parfaite gestion de l’effectif est aussi soulignée par le quotidien francilien. La saison passée, à la même période, Christophe Galtier avait forcé le retour de certains joueurs en méforme physique comme Nordi Mukiele et Marquinhos. Mais cette saison, l’effectif parisien est plus dense et mieux géré par les différents staffs. Les deux défenseurs centraux, Marquinhos et Danilo Pereira, étaient diminués et son restés sur le banc. « Luis Enrique peut gérer en vue d’un calendrier qui s’annonce chargé et s’appuyer avec sérénité sur les deux Lucas du secteur défensif : Beraldo et Hernandez, auteurs d’un match solide dans l’axe. » À cela s’ajoute aussi le cas de Nuno Mendes, qui manque encore de rythme mais qui commence à retrouver des sensations sur le terrain. Après le break obtenu face à la Real Sociedad, le technicien espagnol a fait tourner son effectif en faisant rentrer Nordi Mukiele ou encore Carlos Soler. « Pas besoin non plus d’user d’un Dembélé et d’un Hakimi suspendu pour le quart de finale aller et remplacé dans les dix dernières minutes. C’est aussi ça, une gestion cohérente », conclut LP.