A un peu moins d’un mois du huitième de finale entre le PSG et la Real Sociedad, outre l’aspect sportif, un autre paramètre est l’objet d’interrogation. En effet, si le Parc des Princes devrait être plein à craquer, le prix des places fait tout de même grincer des dents les supporters.

C’est le 14 février prochain (21h sur Canal +) que le PSG va recevoir la Real Sociedad pour le compte de la manche aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle le Parc des Princes devrait faire le plein comme à chaque grandes soirées européennes. Cependant, comme souvent, le prix des places dans l’antre du Paris Saint-Germain continue de faire grincer des dents les Rouge & Bleu qui souhaite passer la Saint-Valentin au Parc des Princes. Si toutes les places ont trouvé preneur, il faudra désormais passer la plateforme officielle de revente du club de la capitale, Ticketplace. Une situation qui ne permet donc plus de s’offrir une place à moins de 180€. Dans les colonnes du Parisien, nos confrères font par exemple état du cas d’Adam, 21 ans, qui au début de ce mois de janvier à chercher trois places en tribune Boulogne haut, catégorie 16 : « Le total l’a fait tomber de sa chaise : 260 euros l’unité et 140 euros de frais, soit une addition à 920 euros« . Si la situation est grandement pointée du doigt, le Parc des Princes devrait tout de même afficher complet le 14 février prochain. Par ailleurs, les difficultés rencontrées à Paris, traversent la frontière jusqu’à Saint-Sébastien. En effet, les quelques places mises en vente par la Real Sociedad n’ont pas fait long feu.

A lire aussi – LdC : Un point sur la Real Sociedad, à un mois du 8e de finale aller

Pour les supporters locaux du Stade d’Anoeta, la situation est plus ou moins similaire. Si les abonnés basques n’ont pas eu à payer de supplément, les places restantes n’étaient pas à moins de 180€, un prix que la Real Sociedad n’a pas l’habitude d’appliquer. Cependant, la réception du Paris Saint-Germain semble faire changer la donne pour l’actuel sixième de Liga, qui profite de la venue du PSG pour augmenter le prix de ses places. Toujours pour Le Parisien, l’ancien rugbyman, David Arrieta, supporter de la Real Sociedad, explique pourquoi il ne sera pas de la partie le 8 mars prochain : « Lors de la phase de poules, on trouvait des places à 50 balles contre Salzbourg. Je ne trouve pas normal que les prix s’envolent parce que c’est le PSG, ce club que tout le monde critique pour son modèle économique« , a-t-il confié, lui qui était prêt à monter jusqu’à 100€. Du côté de la Real Sociedad, on affirme que les prix des places sont discutées au moment du tirage au sort entre les deux clubs. Si les prix pour les supporters parisien au Stade d’Anoeta ne sont pas encore connus, le club basque a vendu près de 2 000 places à ses supporters pour le Parc des Princes, à 70€ l’unité.