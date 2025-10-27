Record : le PSG marque l’histoire de la Ligue 1 !

Grâce à son succès à Brest, le PSG a atteint un cap historique : c’est la 500ᵉ fois de son histoire que Paris occupe la première place de la Ligue 1 !

À l’approche du déplacement à Brest, la prudence était de mise pour le Paris Saint-Germain. Depuis quelques saisons, le Stade Brestois avait déjà montré sa capacité à poser de vrais problèmes aux cadors du championnat. De leur côté, les Parisiens de Luis Enrique savaient qu’un faux pas en Bretagne pouvait leur faire perdre le fauteuil de leader. Il fallait donc répondre présent malgré un calendrier chargé et des organismes mis à rude épreuve.

Et une nouvelle fois, les Rouge & Bleu ont assumé leur statut. Grâce à une performance sérieuse et appliquée, le PSG s’est imposé au Stade Francis-Le Blé, retrouvant seul la tête de la Ligue 1. Une victoire qui, si elle pouvait sembler simplement logique sur le papier, cachait en réalité un jalon historique… et pas n’importe lequel.

🔝 Victoire à Brest et retour en tête de la @Ligue1 !



🔢 C'est la 500ème fois de son Histoire que le Paris Saint-Germain occupe seul la tête du championnat ! https://t.co/K6NN2b77pn — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 27, 2025

Paris seul en tête du classement … pour la 500ᵉ fois de son histoire

Ce succès 3-0, ponctué par un doublé d’Achraf Hakimi et un but de Désiré Doué, permet au club de la capitale d’atteindre un chiffre symbolique : 500 fois en tête du championnat en étant seul leader. Un cap qui témoigne de la domination parisienne sur l’Hexagone depuis plus d’une décennie, mais aussi de la constance sportive qu’exige un tel statut. Cette statistique prend encore plus de relief lorsque l’on se rappelle que le PSG a connu plusieurs ères, plusieurs projets, plusieurs coachs… et qu’à chaque fois, l’objectif est resté le même : régner sur le football français.