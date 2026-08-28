Refus de la défaite, Zaïre-Emery, remplacement de Doué… La conférence de presse de Luis Enrique

Comme la semaine dernière, le PSG a arraché le point du match nul après avoir été mené de deux buts contre Lille. Luis Enrique est revenu sur la force mentale de ses joueurs avant de donner la raison de la sortie de Désiré Doué à la mi-temps.

Mené de deux buts contre Lille à la 90e minute, le PSG a réussi à renverser la tendance grâce à deux buts de Vitinha et Marquinhos dans les arrêts de jeu pour repartir avec un point de son déplacement dans le Nord (2-2). Comme contre Rennes, les Parisiens n’ont pas lâché et ont récupéré un point précieux qui pourra compter en fin de saison. À l’issue de la rencontre, en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique a évoqué la force mentale de son équipe, son choix de placer Warren Zaïre-Emery dans le couloir gauche de la défense et Lucas Beraldo au milieu, avant de donner une explication sur la sortie à la mi-temps de Désiré Doué.

Le refus de la défaite, la satisfaction de ce début de saison ?

« Vous savez combien de points nous avons pris contre Rennes et Lille la saison passée ? 1 point ! Donc, c’est très positif ! Aujourd’hui, c’est clair que nous pensons toujours à gagner, mais face à une équipe qui possède un très bon staff et qui joue très bien, on n’a pas réussi. On a réalisé une très bonne première période, on a eu trois ou quatre situations. La deuxième période a été pour nous. Lille a marqué un deuxième but et je me suis dit à ce moment-là que le football est très injuste. Mais le football n’est pas une question de juste ou d’injuste. Il s’agit de marquer un but de plus que l’adversaire. On a cherché à marquer jusqu’à la fin. Cela montre la difficulté de jouer à l’extérieur, dans ce stade, de jouer un match de Ligue des champions. On a besoin de récupérer le plus vite possible notre niveau. Je suis content de ce que j’ai vu. »

Warren Zaïre-Emery à gauche et Lucas Beraldo au milieu

« Il n’y a pas de logique dans le football. Pour nous, Beraldo est un milieu. On a eu la surprise de trouver une nouvelle position pour lui, on a découvert qu’il pouvait jouer milieu. Warren peut jouer partout. Quel que soit le côté. Il a été sensationnel à droite la saison passée, très bien à gauche à mon avis. Il peut avoir plus de mobilités. On a eu des difficultés pour presser parce que Lille a beaucoup de joueurs de qualités comme André, Bentaleb ou Haraldsson. »

À lire aussi : Après le nul contre le PSG, les Lillois pestent contre l’arbitrage

La sortie de Désiré Doué à la mi-temps, une sanction ?

« Non, un petit problème musculaire. Rien d’important mais ce n’est pas une décision tactique ou technique. »

Inquiet de prendre quatre buts en deux matches ?

« Chaque fois que les joueurs adverses frappent, il y a but. On peut mettre trois gardiens et on ne pourra rien faire. Croyez-en mon expérience. On n’est pas à notre meilleur niveau, c’est clair. Ce serait dangereux d’être à 100 % à ce stade de la saison. »

Un problème physique ?

« On a mérité mieux en première période avec le tir d’Hakimi sur le poteau. Ferran, Doué et Fabian ont eu aussi des actions. C’est le football mais je ne suis pas préoccupé de ce que j’ai vu. »























