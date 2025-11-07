Regragui : « Achraf Hakimi ne jouera que s’il est à 100% »

Victime d’une entorse sévère de la cheville gauche, Achraf Hakimi sera absent plusieurs semaines. Walid Regragui, son sélectionneur, a évoqué ses chances de jouer la CAN.

Après un tacle très dangereux de Luis Diaz lors de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich en Ligue des champions, Achraf Hakimi souffre d’une sévère entorse de la cheville gauche. Si le PSG n’a pas communiqué sur la durée de son absence, cette dernière pourrait s’élever entre six et huit semaines. Des délais qui pourraient lui permettre de participer à la Coupe d’Afrique des Nations. Présent en conférence de presse, Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, a évoqué le cas Achraf Hakimi.

« Notre staff médical et celui du PSG sont en solide collaboration »

« Achraf Hakimi sera avec nous pour la CAN ! C’est notre meilleur joueur et le leader de l’équipe, il doit être présent. L’objectif est qu’il soit à 100% contre les Comores. Ainsi, notre staff médical et celui du PSG sont en solide collaboration pour prendre les meilleures décisions. Hakimi ne jouera que s’il est à 100%. »