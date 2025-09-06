Regragui : « Contre la Zambie, je vais faire souffler Hakimi, il en a besoin »

Achraf Hakimi a réalisé une saison 2024-2025 XXL durant laquelle il a énormément joué avec le PSG et le Maroc. Son sélectionneur, Walid Regragui, va lui donner du repos.

Achraf Hakimi a joué 62 matches avec le PSG et le Maroc lors de la saison 2024-2025. Lors de ce début d’exercice 2025-2026, et ceux malgré trois semaines de vacances, a participé au quatre matches du PSG. Hier soir, il était titulaire et capitaine lors du match de Qualifications à la Coupe du monde 2026 contre le Niger. En cas de succès, les Marocains étaient qualifiés pour le Mondial de l’été prochain.

Passeur décisif lors du festival marocain contre le Niger

Le latéral droit du PSG a participé à l’intégralité de la rencontre et a participé au festival marocain contre le Niger en étant passeur décisif sur l’un des cinq buts marocains. Les Lions de l’Atlas n’ont en effet fait qu’une bouchée de leur adversaire avec un doublé d’Ismaël Saibari (29e et 38e) et des buts d’Ayoub El Kaabi (51e), Hamza Igamane (69e) et Azzedine Ounahi (84e). Avec ce festival, le Maroc valide son billet pour la Coupe du monde 2026. À l’issue de la rencontre, Walid Regragui, le sélectionneur marocain, a fait savoir qu’il allait accorder du repos à Achraf Hakimi. « Contre la Zambie, je vais faire souffler Hakimi, il en a besoin. » Une très bonne chose pour le numéro 2 du PSG, qui vient de terminer une très longue et qui va enchaîner avec une autre, avec la CAN, la Coupe du monde et ses échéances avec le PSG.