Regragui : « Hakimi a envie d’être là dès le premier match »

Blessé contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi fait tout pour pouvoir jouer la CAN. Walid Regragui, son sélectionneur, a donné des nouvelles du numéro 2 du PSG.

La Coupe d’Afrique des Nations commence le 21 décembre prochain au Maroc. Une compétition que veut jouer Achraf Hakimi. Malheureusement, le latéral droit du PSG a été victime d’une entorse sévère de la cheville gauche contre le Bayern Munich le 4 novembre dernier. Si le club de la capitale n’avait pas communiqué sur sa durée d’indisponibilité, on évoquait une convalescence entre six et huit semaines. Jeudi, lors du media day, on a pu voir qu’Achraf Hakimi avait retrouvé les terrains, s’entraînant à part avec un membre du staff du PSG.

« Il bosse dur depuis sa blessure »

Hier, en marge du tirage au sort de la phase de poules de la Coupe du monde 2026, Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, a été questionné sur l’état de santé du numéro 2 du PSG. « Ça va bien, il fait ce qu’il a à faire. C’est un grand travailleur. Il a envie d’être là pour le premier match. Il bosse dur depuis sa blessure, il ne s’est pas arrêté. Il est fidèle à lui même, avec un bel état d’esprit, c’est notre leader, notre capitaine, notre Ballon d’or, donc on espère qu’il sera là dès le premier match », indique Walid Regragui au micro de RMC Sport.