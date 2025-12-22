Regragui : « On fait très attention avec Hakimi »

Laissé sur le banc lors du premier match du Maroc face aux Comores à la CAN, le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, pourrait retrouver la compétition face au Mali le 26 décembre.

Le Maroc a parfaitement lancé sa CAN 2025. Devant leur public, les Lions de l’Atlas sont venus à bout des Comores (2-0) et se préparent au mieux pour la suite de la compétition (Mali et Zambie). Et pour cette rencontre, Walid Regragui a décidé de laisser Achraf Hakimi sur le banc, lui qui revient tout juste de sa blessure à la cheville contractée début novembre. Après la rencontre de son équipe, le sélectionneur marocain a expliqué qu’il ne voulait prendre aucun risque avec son capitaine.

« On va voir dans les 48 heures comment il est pour voir s’il peut débuter contre le Mali »

« Déjà, on en a besoin d’Hakimi car c’est le meilleur joueur africain et un des meilleurs joueurs au monde, donc il n’y a pas une équipe au monde qui peut se permettre de jouer sans son meilleur joueur. Et nous honnêtement, avec Hakimi aussi, aujourd’hui on aurait sûrement été meilleurs. Mazraoui, c’est un joueur fantastique, je l’ai toujours mis, dans la hiérarchie, aussi fort qu’Achraf, avec d’autres qualités. Quand on a Achraf, c’est un autre style de jeu. Je pense que le style de jeu d’Achraf aujourd’hui (dimanche) nous aurait aussi aidés dans le couloir, peut-être plus », a d’abord déclaré le sélectionneur marocain avant de poursuivre. « On n’a pas pris de risque par rapport à Achraf. Il revient et il est déjà revenu plus vite que prévu. On fait très attention avec Achraf parce qu’on a vraiment envie de le récupérer pour ce tournoi. On n’a pas juste envie de le récupérer pour 20 minutes ou pour un match. On va voir dans les 48 heures comment il est pour voir s’il peut débuter contre le Mali. Comme je l’ai dit avant, est-ce qu’il débutera ou pas ? On verra au dernier moment, mais en tout cas on est persuadé qu’il jouera dans cette CAN et on l’attend impatiemment. »

Après la victoire face aux Comores, son coéquipier, Nayef Aguerd, a aussi rappelé l’importance d’Achraf Hakimi dans l’équipe, dans des propos rapportés par RMC Sport. « Premièrement on est très fiers de lui. C’est un ami, je suis très proche de lui. Dommage qu’il ait eu cette blessure mais je ne m’inquiète pas, il est revenu à temps. Il rajoute son leadership dans le vestiaire. Le jour où il sera prêt, il va nous rajouter un plus, c’est notre capitaine et on est très contents pour lui. »