Hier soir, le PSG a perdu ses premiers points de la saison en Ligue 1 sur la pelouse de Reims pour le compte de la cinquième journée du championnat (1-1). Après une prestation moyenne, Luis Enrique n’a pas voulu accabler ses joueurs en conférence de presse dans des propos relayés par Le Parisien. Le coach espagnol a aussi évoqué la méforme de Bradley Barcola, le positionnement de Désiré Doué en faux numéro 9, le choix de titulariser Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit…

L’analyse de la rencontre

« Si je me souviens bien de tous les matchs que nous avons joués à l’extérieur, on n’a pas eu de match facile à part peut-être un. Nous savions que ça allait être difficile. Nous avions souffert ici l’année dernière et là encore nous avons souffert. L’équipe adverse a réussi à marquer sur sa première occasion, puis elle nous a mis en difficulté. On a manqué de réussite et d’occasions pour l’emporter. »

La mauvaise passe de Barcola

« Tous mes joueurs ont lutté, ont donné leur maximum et après le foot c’est comme ça… Parfois cela passe, parfois non. Je comprends les critiques, mais je reste satisfait de tous mes joueurs. »

Désiré Doué en faux numéro 9

« Cette position offre plusieurs possibilités et pour ce rôle nous avons plusieurs joueurs qui peuvent y jouer. C’était l’option de départ puis en cours de match on a dû faire évoluer cela. Mais en effet, cette verticalité nous est utile. Touché à sa sortie ? Il a pris un coup à la cheville, nous ne savons pas quelle est la situation pour l’instant. »

Le choix de laisser au repos Achraf Hakimi

« Les consignes sont claires. Il faut traiter et soigner la santé de nos joueurs. Le calendrier est chargé et long. »

Warren Zaïre-Emery

« Warren a cette capacité à jouer sur le côté droit et au milieu. Sur ce match on a eu presque 80 % de possession. Il aurait pu jouer en défense comme latéral, mais il n’a pas eu à le faire puisqu’on a eu très largement la possession du ballon. »

Dembélé une nouvelle fois buteur

« La question n’est pas de savoir qui a marqué. Pour moi, le plus important c’est que le PSG marque. Ousmane a marqué le but, c’est très bien mais il n’y a pas de pression particulière sur ce joueur. Je veux que tous les joueurs s’améliorent, que ce soit pour attaquer ou pour défendre. Le plus important, je le répète, c’est le PSG ! »

Randal Kolo Muani

« C’est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes, j’aime beaucoup les attaquants qui peuvent jouer de la sorte. Il a joué à droite, ce qui permet d’avoir plus de profondeur. C’est ce qu’on cherchait à un moment donné mais avec le but adverse, on avait un peu moins d’espace. Alors il a été replacé en n°9. Pour la suite, tout dépendra de ce que nous recherchons et des résultats que nous aurons. »