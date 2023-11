Le PSG est revenu de son déplacement de Reims avec les trois points (0-3) et peut grandement remercier son portier, Gianluigi Donnarumma.

Le PSG passera la trêve internationale de novembre en tête de la Ligue 1. Les Parisiens savaient à l’avance qu’une victoire leur assurait la première place du championnat suite au match nul de l’OGC Nice face au Montpellier Hérault (0-0) en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Pourtant, les Rouge & Bleu ont grandement souffert dans l’intensité face au Stade de Reims (0-3) mais ont pu compter sur un triplé de Kylian Mbappé pour revenir de leur déplacement avec les trois points. Mais un autre joueur a eu une grande importance dans cette rencontre, Gianluigi Donnarumma. Auteur de plusieurs parades déterminantes, le portier italien a longtemps maintenu son équipe dans la rencontre.

« Merci à l’équipe qui sait me mettre en condition pour jouer comme ça »

En après-match, dans des propos rapportés par le site officiel du club, le gardien parisien est revenu sur sa performance et le nouveau clean-sheet des Rouge & Bleu en championnat. « Je suis très content pour ce clean sheet, pour la victoire de l’équipe, et j’espère toujours aider le collectif et c’est important de ne pas encaisser de but. Merci à l’équipe qui sait me mettre en condition pour jouer comme ça. Je suis très content de la manière dont on a joué. Mon arrêt préféré ? Le prochain ! Le prochain est toujours le meilleur. »