Ce samedi soir, le PSG et le Stade de Reims se sont quittés sur un score de parité (1-1) à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1. Un résultat qui ne plaît pas à Joao Neves.

Le PSG a lâché ses premiers points de la saison en Ligue 1 après son match nul (1-1) face au Stade de Reims. Face au bloc bas des Rémois, les Parisiens n’ont jamais su trouver la faille jusqu’à l’entrée décisive d’Ousmane Dembélé en seconde période. Passeur décisif sur l’égalisation parisienne, João Neves a été l’un des rares joueurs à afficher un visage séduisant sur la pelouse du Stade Auguste Delaune. Après la rencontre, l’international portugais s’est exprimé sur ce résultat nul en Champagne, au micro de DAZN.

Le match nul concédé

« C’est un résultat difficile. Je pense qu’on ne méritait pas le match nul mais on a essayé de faire ce que l’on pouvait en jouant notre match. On a essayé de remettre les choses en place et c’était meilleur en seconde période. Je ne suis pas ravi du résultat mais je suis ravi de la manière dont on a joué. »

Un match qui peut servir de leçon ?

« Oui, je pense qu’il faut qu’on apprenne des choses à chaque match. Le prochain match sera encore meilleur et on essayera de marquer plus de points, c’est le plus important. »

Sa performance personnelle

« Je me sens super bien (sur le terrain). Mes partenaires sont très bons et incroyables. J’en profite à chaque moment et je suis en train de m’améliorer. C’est pour cela que je suis venu à Paris. Il y aussi les supporters qui sont là, je suis vraiment très heureux de la manière dont ça se passe. »