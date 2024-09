Reims / PSG : le groupe parisien avec plusieurs absents

Ce samedi soir (21h sur DAZN), le PSG se déplace sur la pelouse du Stade de Reims à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique a dévoilé son groupe.

Le PSG aura à coeur de poursuivre sa série de victoires en Ligue 1. Auteur d’un sans-faute jusque-là, les champions de France en titre se déplacent sur la pelouse du Stade de Reims ce samedi (21h sur DAZN) à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé de quelques joueurs.

Le groupe parisien sans Achraf Hakimi

Comme annoncé dans le point médical de ce vendredi, Gianluigi Donnarumma, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Gonçalo Ramos et Marco Asensio ne feront pas le déplacement en Champagne. Concernant Achraf Hakimi, il n’a pas été convoqué pour cette rencontre. Le latéral droit marocain enchaîne depuis le début de saison en club et en sélection et a été laissé au repos pour ce match face aux Rémois. Pour cette rencontre, Luis Enrique a appelé les Titis Yoram Zague, Naoufel El Hannach, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye. Voici ci-dessous le groupe des 20 Parisiens.

Le groupe du PSG