Ce samedi soir (21h sur DAZN), le PSG se déplace sur la pelouse du Stade de Reims dans le but de conserver sa place de leader. Et les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

Le PSG visera le 5/5 ce samedi soir au Stade Delaune. Leader du championnat après 4 victoires en 4 matches en Ligue 1, le club de la capitale aura à coeur de poursuivre sur sa lancée afin de conserver sa place de leader à l’issue de cette 5e journée de Ligue 1. Pour cela, les champions de France en titre devront venir à bout du Stade de Reims, qui reste sur deux succès en L1. Et à une heure du coup d’envoi, Luis Enrique a dévoilé son onze de départ avec une défense à trois.

Une défense à trois alignée

En l’absence de Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov enchaîne une deuxième titularisation de suite dans les cages. En défense, le technicien espagnol a opté pour une défense à trois avec les titularisations Marquinhos, Willian Pacho et Lucas Beraldo. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves et Désiré Doué sont alignés. Enfin, en attaque, Randal Kolo Muani est aligné en pointe et sera associé à Bradley Barcola et Lee Kang-In sur les ailes.

Feuille de match Stade de Reims / PSG

5e journée de Ligue 1 – Stade : Auguste Delaune – Horaire : 21 heures – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Jérémie Pignard – Arbitres assistants : Laurent Coniglio et Thomas Luczynski – Quatrième arbitre : Olivier Thual – VAR : Hamid Guenaoui et Christian Guillard

: Y.Diouf – Buta, Agbadou (c), Kipré, Akieme – Munetsi, Atangana, Fofana – Ito, O.Diakité, Nakamura Le XI du PSG : Safonov – Marquinhos (c), Pacho, Beraldo – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves, D.Doué – Lee, Kolo Muani, Barcola Remplaçants : Tenas, N.Mendes, Skriniar, Zague, El Hannach, F.Ruiz, Mayulu, Dembélé, Mbaye

