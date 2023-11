Reims / PSG – Les compositions officielles sont tombées !

La 12e journée de Ligue 1 nous offre une rencontre entre le Stade de Reims et le PSG ce samedi. Voici les compositions de départ de ce choc de haut de tableau.

L’occasion est belle pour le Paris Saint-Germain en ce samedi puisqu’en cas de succès, c’est la première place qui ouvrira ses bras aux Parisiens. L’OGC Nice n’a, en effet, pu faire mieux qu’un match nul devant le Montpellier HSC (0-0). Et pour parvenir à ses fins, Luis Enrique devra composer avec de nombreux absents sur la pelouse du Stade de Reims. Achraf Hakimi et Randal Kolo Muani sont, tous deux, suspendus. Il faudra également composer avec l’enchaînement des rencontres, surtout qu’une trêve internationale, la troisième déjà, se lancera dès la semaine prochaine.

Très logiquement, le XI concocté par le coach ibère diffère donc de celui proposé du côté de San Siro ce mardi. Gianluigi Donnarumma gardera la cage. Il sera défendu, dans un schéma classique en 4-3-3 mais avec quelques incertitudes sur le positionnement de certains hommes, par une charnière Marquinhos – Milan Skriniar. Nordi Mukiele et Carlos Soler devraient occuper les couloirs défensifs. Fabian Ruiz sera épaulé par Lee Kang-In et Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu. Enfin, le trio de devant sera constitué de Gonçalo Ramos en pointe, ainsi que d‘Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sur les ailes.

Les compositions de départ

Stade de Reims : Diouf – Okumu, Abdelhamid, Agbadou – Foket, Richardson, Matusiwa, De Smet – Munetsi – Ito, Darami

PSG : Donnarumma – Soler, Marquinhos, Skriniar, Mukiele- Zaïre-Emery, Ruiz, Lee Kang-In – Dembélé , Ramos, Mbappé