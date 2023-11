Ce samedi (17h sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du Stade de Reims et Luis Enrique devra faire quelques choix pour son onze de départ.

Le math du rebond pour le PSG. Quatre jours après leur défaite en Ligue des champions face à l’AC Milan à San Siro (2-1), les joueurs de Luis Enrique devront rapidement réagir. Surtout qu’une excellente opportunité s’offre à eux suite au match nul de l’OGC Nice face à Montpellier (0-0). En cas de succès, le club parisien occupera seul la tête du championnat. Mais, Luis Enrique sera privé de quelques éléments. En plus des forfaits de Keylor Navas, Danilo Pereira, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, deux joueurs seront suspendus : Randal Kolo Muani et Achraf Hakimi. De son côté, Marco Asensio ne figure plus dans le point médical mais n’est toujours pas convoqué dans le groupe. Ainsi, Luis Enrique sera dans l’obligation de faire des choix.

À voir aussi : Reims / PSG : Le point médical sans aucune surprise

Lee préféré à Vitinha, Mukiele et Ramos titulaires

Sans surprise, Gigio Donnarumma débutera dans les buts. En l’absence d’Achraf Hakimi, suspendu, Nordi Mukiele devrait enchaîner sa deuxième titularisation de suite en Ligue 1 aux côtés des titulaires habituels Marquinhos, Milan Skriniar et Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, pas de surprise selon L’Equipe avec les présences de Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery. Lee Kang-In serait préféré à Vitinha dans le rôle hybride du milieu de terrain. Enfin, en attaque, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé vont enchaîner tandis que Gonçalo Ramos aura une belle opportunité à saison en l’absence de Randal Kolo Muani, suspendu. De son côté, Le Parisien voit un onze de départ légèrement différent. En effet, Fabian Ruiz pourrait prendre la place de Manuel Ugarte dans l’entrejeu. Enfin, un doute subsiste entre Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sur l’aile droite.

La feuille de match Reims / PSG

12e journée de Ligue 1 – Stade : Auguste-Delaune – Horaire : 17 heures – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Philippe Jeanne et Erwan Finjean – Quatrième arbitre : Mikaël Lesage – VAR : Alexandre Castro et Antoine Valnet

Le XI probable du Stade de Reims : Y.Diouf – Foket, Agbadou, Okumu, Abdelhamid (c), De Smet (ou Wilson-Esbrand) – Munetsi, Matusiwa (ou Daramy), Richardson – Ito, Diakité

: Y.Diouf – Foket, Agbadou, Okumu, Abdelhamid (c), De Smet (ou Wilson-Esbrand) – Munetsi, Matusiwa (ou Daramy), Richardson – Ito, Diakité Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Mukiele, Marquinhos (c), Skriniar, L.Hernandez – Ugarte, Zaïre-Emery – Dembélé, G.Ramos, Mbappé, Lee

(L’Equipe) : Donnarumma – Mukiele, Marquinhos (c), Skriniar, L.Hernandez – Ugarte, Zaïre-Emery – Dembélé, G.Ramos, Mbappé, Lee Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Mukiele, Marquinhos (c), Skriniar, L.Hernandez – F.Ruiz, Zaïre-Emery – Dembélé (ou Barcola), G.Ramos, Mbappé, Lee

Les compositions probables Stade de Reims / PSG (L’Equipe)