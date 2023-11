Reims / PSG : Les notes des joueurs parisiens

Le PSG reprend son trône de leader, et ceci pour la première fois de la saison ! Les Rouge & Bleu sont venus difficilement à bout du Stade de Reims (0-3).

Donnarumma : Mur / 10

Quel match de Gigio ! Très satisfaisant depuis le début de la saison, Donnarumma revient de match en match à son meilleur niveau. Le portier italien a surement réalisé son meilleur match sous les couleurs parisiennes. Solide sur sa ligne, et auteur d’arrêts réflexes exceptionnels, Gigio redevient ce mur infranchissable et impressionnant… Pour le plus grand plaisir des Rouge & Bleu.

Mbappé : « Si t’es pas content, triplé »

Le Kyk’s en mode « double-face ». Très bon en L1, et moyen (voire pire) en LDC, Kylian Mbappé a brillé cet après-midi au stade Auguste Delaune. Des occasions, de l’animation dans le jeu, du mouvement, des buts, des retours défensifs… Kylian Mbappé aura été (cette fois-ci) au rendez-vous, bien que Luis Enrique n’ait pas été complètement séduit par la performance de son attaquant.

Gonçalo Ramos : « Encore… Ça fait beaucoup là, non ? »

Une nouvelle copie bien triste pour Gonçalo Ramos. Très peu servi, le Portugais n’a (comme souvent) absolument pas pesé dans le jeu et s’est même montré maladroit sur ses rares ballons dangereux. Sorti à la mi-temps pour Vitinha, Ramos n’a pas saisi l’opportunité de l’absence de Randal Kolo Muani pour prendre une place dans le onze titulaire… Au contraire. Seulement 2 buts et une belle feinte en 3 mois et demi chez les Rouge & Bleu, il va falloir que l’ancien benfiquiste se réveille…

Les notes ( / 10) :

Donnarumma 9 – Soler 6 ; Marquinhos 6 ; Skriniar 5,5 ; Mukiele 6 – Fabian Ruiz 5 ; Zaire-Emery 5 ; Lee 6 ; Vitinha 6 – Mbappé 7,5 ; Dembele 5,5 ; Ramos 2