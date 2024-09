Reims / PSG – Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG a perdu ses premiers points de la saison en Ligue 1 sur la pelouse de Reims (1-1). Willian Pacho a réalisé un gros match, alors que Lucas Beraldo a été en grande difficulté. Bradley Barcola, lui, a confirmé ses difficultés du moment.

Après quatre victoires en quatre matches de Ligue 1, 16 buts marqués pour seulement trois buts encaissés, le PSG a connu son premier accroc hier soir sur la pelouse du Stade de Reims pour le compte de la cinquième journée du championnat. Rapidement mené au score, le club de la capitale n’a pas réussi à se montrer dangereux face à une équipe de Reims très bien regroupé sur son but. Il aura fallu attendre un beau centre de Joao Neves repris par Ousmane Dembélé, entré en jeu trois minutes avant, pour voir les Parisiens enfin faire trembler les filets. Après cette réalisation, le PSG n’a pas réussi à s’offrir la victoire malgré quelques situations. Passeur décisif, sa cinquième en cinq rencontres de Ligue 1, Joao Neves a été l’une des rares satisfactions de la soirée. Dans Le Parisien, il a reçu un 6. « Il a trouvé peu de décalages lors du premier acte en dehors d’un bon service avant la pause, mais a très largement élevé le curseur après la pause en réalisant d’abord un immense retour défensif (57e). Il donne l’égalisation à Dembélé d’un centre au second poteau (1-1, 68e) et aurait pu refaire le coup de la gauche (82e). » Il a également reçu un 6 dans L’Equipe. « Il y a eu du déchet technique de son jeu, mais il a été l’un des rares au milieu à avoir cherché des passes déterminantes dans les espaces. Toujours très mobile et en demande constante du ballon. Une quatrième passe décisive cette saison sur l’égalisation d’Ousmane Dembélé (68e). Il a été le parisien à avoir récupéré le plus de ballons (7). »

Lucas Beraldo en grande difficulté

Autre homme fort du PSG contre les Rémois, Willian Pacho. Le défenseur central équatorien a reçu un 6 dans les deux quotidiens. « L’Équatorien a été de loin le défenseur parisien le plus consistant. Par son sens du duel, sa vitesse, il a couvert plusieurs situations d’infériorité numérique. C’est lui qui contre les frappes d’Ito (33e) et de Buta (58e). On sent qu’il inspire désormais de la crainte aux attaquants sur les un-contre-un. On est en droit d’attendre plus de prises de risque dans sa relance », salue L’Equipe. Pour Le Parisien, « il est certes un peu loin sur le centre d’Ito (1-0, 10e), mais au cœur de la défense parisienne, l’Équatorien n’a pas laissé grand-chose passer. Averti à la 36e minute, il contre un tir dangereux (58e) avant de réaliser un retour important sur une attaque adverse. Il a été précieux pour compenser certaines limites de Beraldo. » Du côté des déceptions, Lucas Beraldo qui récolte un trois dans les deux quotidiens. « Avec le Brésilien, le constat reste toujours le même. Il est sans doute le meilleur relanceur de la ligne défensive – ouverture vers Doué (35e), multiples passes entre les lignes – mais dans le duel, il est d’une rare fébrilité. La manière dont il subit l’action sur le but est assez terrible. Une situation à l’image de sa soirée où il a donné l’impression parfois de se déconnecter du jeu. Avec des fautes de placement improbables », lance L’Equipe. Autre joueur en difficulté, Bradley Barcola, qui a également obtenu la note de 3 dans les deux parutions. Pour son deuxième match avec le PSG, Matvey Safonov n’a eu aucun arrêt à faire mais aurait dû avoir la main plus ferme sur le but rémois, soulignent les deux quotidiens. Il a obtenu la note de 4.