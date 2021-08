Reims / PSG : Les notes des Parisiens

Il était attendu comme le Messie par la Ligue 1, Lionel Messi était bien pour la première fois sur une feuille de match siglée LFP, mais… en tant que remplaçant. Mais la star argentine a joué plus de 30 minutes sous le maillot du PSG dans un stade Auguste Delaune plein.Le PSG était aligné dans un 4-3-3 avec Kylian Mbappé en pointe avec Neymar (qui disputait sa première rencontre cette saison) et Angel Di Maria.

Comme depuis le début de cet exercice 2021/2022, les Rouge & Bleu commencent fort ! Au quart d’heure de jeu, sur un centre rentrant de Di Maria, Mbappé coupe la balle de la tête premier poteau et ouvre la marque (0-1). C’est son deuxième but de suite de la tête, un événement ! Le Paris Saint-Germain domine territorialement et dans la possession de balle… Mais n’est pas dangereux et arrive à la mi-temps avec ce court avantage. Au retour des vestiaires, les hommes de Pochettino ont eu chaud… très chaud ! À la 51e minute, un centre de Foket conduit à un but de Munetsi après une tête de Touré repoussée par Navas… Mais le VAR annule pour hors-jeu suite à quelques minutes de tergiversation. Un quart d’heure plus tard, le stade Auguste Delaune frémit… Non pas pour le nouveau but de Mbappé servit magnifiquement par Hakimi après une sublime ouverture de Gana Gueye (2-0). Mais pour l’entrée en jeu de Lionel Messi à la place Neymar ! La Pulga fait enfin ses débuts sous le maillot du PSG. La fin de match sera gérée tranquillement par le PSG qui enchaîne avec un quatrième succès de suite en Ligue 1 et conforte sa place de leader du championnat de France. Rendez-vous le 11 septembre prochain au Parc des Princes face à Clermont… après une première (et longue) trêve internationale.

Les notes de la rédaction de Canal-Supporters :

Navas 5,5 – Hakimi 6,5 / Marquinhos 6 / Kehrer 6 / Diallo 5 – Verratti 6 / Gueye 7 / Wijnaldum 5 – Di Maria 6 / Mbappé 8 / Neymar 5

Les notes de Marc Alvarez : Navas 5 – Hakimi 7 / Marquinhos 6 / Kehrer 6 / Diallo 5 – Verratti 6 / Gueye 7 / Wijnaldum 5 – Di Maria 6 / Mbappé 7,5 / Neymar 5

Les notes de Jonathan Bensadoun : Navas 6 – Hakimi 6,5 / Marquinhos 6 / Kehrer 6 / Diallo 5,5 – Verratti 6 / Gueye 6,5 / Wijnaldum 5 – Di Maria 6 / Mbappé 8 / Neymar 5

Les notes de Guillaume De Freitas : Navas 5 – Hakimi 7 / Marquinhos 7 / Kehrer 5 / Diallo 5 – Verratti 7 / Gueye 7 / Wijnaldum 5 – Di Maria 7 / Mbappé 8 / Neymar 5

Les notes de Theodore Vives : Navas 6 – Hakimi 7 / Marquinhos 6 / Kehrer 6 / Diallo 5 – Verratti 6 / Gueye 7 / Wijnaldum 5 – Di Maria 6 / Mbappé 8 / Neymar 5