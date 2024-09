Ce samedi soir, le PSG a concédé son premier match nul de la saison sur la pelouse du Stade de Reims (1-1). Et plusieurs Parisiens n’ont pas été au niveau.

Le PSG a cédé ses premiers points de la saison en Ligue 1. Opposé au Stade de Reims ce samedi, le club parisien a dû compter sur une égalisation d’Ousmane Dembélé en seconde période pour obtenir le point du match nul (1-1). Dans une rencontre compliquée face à des Rémois en bloc bas après avoir ouvert le score rapidement dans cette rencontre, les Rouge & Bleu ont pendant longtemps buté sur la défense rémoise et ont manqué de folie dans leur jeu. Et plusieurs Parisiens n’ont pas été au niveau au Stade Auguste Delaune.

Barcola en difficulté, Pacho en patron, J.Neves encore décisif

Positionné axial gauche de la défense à trois, Lucas Beraldo est passé à côté de son match avec une fébrilité dans les duels. Sur l’aile gauche de l’attaque, Bradley Barcola confirme sa méforme du moment. L’international français n’arrive plus à faire de différences en un-contre-un. Cependant, il reste toujours présent dans les efforts défensifs. Autre mauvaise performance, celle de Randal Kolo Muani. Avec les absences de Gonçalo Ramos et Marco Asensio, le numéro 23 parisien avait une belle carte à jouer mais il s’est montré brouillon dans son jeu même s’il n’a pas démérité dans sa prise de la profondeur. Il a peu à peu disparu lorsqu’il est repassait dans l’axe de l’attaque.

Au rayon satisfaction, deux joueurs sortent du lot après cette rencontre. En défense, Willian Pacho continue d’afficher une sérénité et une solidité en défense. Dans l’entrejeu, João Neves est monté en puissance au fil du match et a livré une seconde période de haut niveau. Le Portugais a notamment été l’auteur de sa cinquième passe décisive de la saison sur le but d’Ousmane Dembélé.