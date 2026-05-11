Renato Marin, future doublure de Matvey Safonov au PSG ?

Titulaire hier soir lors de la victoire du PSG contre Brest (1-0), Renato Marin a été performant. L’Italo-Brésilien pourrait-il devenir la doublure de Safonov ?

Très souvent cette saison, Luis Enrique a souligné la qualité de ses trois gardiens. Après avoir commencé la saison avec Lucas Chevalier dans les buts, le coach espagnol a décidé de faire confiance à Matvey Safonov après la blessure de l’international français. Depuis la fin du mois de janvier, le Russe est le titulaire. En cette fin de saison, Luis Enrique a décidé de titulariser Renato Marin lors des deux derniers matches de Ligue 1. Et ce dernier a brillé lors des deux matches. Actuel troisième dans la hiérarchie des gardiens, Renato Marin peut-il devenir la doublure de Matvey Safonov la saison prochaine au PSG ?

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Lucas Chevalier pourrait quitter le PSG cet été

C’est la question que se pose L’Equipe. « Comme pour le reste des coiffeurs parisiens, sa soirée ne bouleversera pas la hiérarchie de Luis Enrique d’ici à la finale de Ligue des champions de Budapest, le 30 mai. En revanche, l’Italien a le droit de voir plus loin, selon l’évolution de la situation de Chevalier« , lance le quotidien sportif. On imagine difficilement le gardien des Bleus, relégué comme doublure de Safonov depuis cet hiver, se satisfaire d’être numéro 2 la saison prochaine. Dans ce contexte, si Luis Enrique ne rebat pas les cartes à l’intersaison, un départ n’est pas à exclure, souligne L’Equipe. En cas de départ de Chevalier, Paris partirait-il en quête d’un portier plus expérimenté ?, conclut le quotidien sportif.













