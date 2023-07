Renato Sanches devrait bel et bien prendre la direction de la Roma dans les jours à venir. Le club de la Louve s’intéresserait également à un certain Fabian Ruiz.

Alors que le mercato du PSG a déjà pris une tournure intéressante dans le sens des arrivées, celui-ci devrait, assez rapidement, s’accélérer dans le sens des départs. Depuis un petit moment, il est notamment question d’un départ de Renato Sanches. Le milieu de terrain portugais plaît à la Roma qui négocie avec le PSG pour un prêt assorti d’une option d’achat. Si plusieurs points restent encore à éclaircir à ce niveau, les choses paraissent extrêmement bien engagées aujourd’hui.

Il Messaggero : Renato #Sanches se rapproche de la Roma, contacts fréquents avec le #PSG qui est prêt à s'en séparer. Wijnaldum et Fabian Ruiz également sur le départ, ce dernier plaît beaucoup à Mourinho. pic.twitter.com/cLpoT91uIZ — GuillaumeMP (@Guillaumemp) July 27, 2023

Un accord en vue ?

Ce mercredi on apprenait notamment, par le biais de RMC, que le club de la Louve touchait au but. Les pourparlers se seraient ainsi intensifiés et entreraient dans leur phase terminale. Une tendance confirmée ce jour par Il Messaggero. Selon le média transalpin, le PSG aurait fait son choix et serait prêt à se séparer de l’ancien lillois. Les contacts entre le club italien et le joueur seraient, du reste, très fréquents et un accord pourrait rapidement advenir. Toujours selon cette source, Georginio Wijnaldum et Fabian Ruiz se trouveraient également sur le départ du club de la capitale. Le milieu de terrain espagnol ferait notamment envie à José Mourinho.

La Gazzetta dello Sport évoque aussi le cas de Renato Sanches dans ses colonnes ce jour. Le journal aux papiers roses corrobore le fait qu’un accord serait proche entre la Roma et le PSG. Le montage de ce dit acord serait d’ailleurs le suivant : un prêt payant avoisinant les 1 à 2 millions d’euros et une option d’achat estimée à 12 à 13 millions d’euros.