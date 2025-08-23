Renato Sanches justifie son choix de rejoindre le Panathinaikos

Pas dans les plans de Luis Enrique, Renato Sanches devrait être prêté au Panathinaikos par le PSG. Le milieu de terrain a justifié son choix de signer en Grèce.

Renato Sanches était l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Mais le milieu de terrain a malheureusement été trop souvent de fois blessé, ce qui l’a handicapé pour performer dans ses différents clubs. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, l’international portugais (28 ans) a été invité à se trouver une porte de sortie, lui qui n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Ces derniers jours, on évoquait deux clubs intéressés par ses services, Trabzonspor et le Panathinaïkos.

Si le club turc tenait la corde, Renato Sanches devrait finalement poursuivre sa carrière en Grèce. En effet, le joueur, appartenant encore au PSG, devrait être prêté au Panathinaïkos sans option d’achat. En Grèce, l’ancien lillois retrouvera l’entraîneur qui l’a lancé chez les pros, Rui Vitoria. Renato Sanches a déjà pris la direction de la Grèce pour passer sa visite médicale préalable à la signature de son prêt. À l’aéroport, il a été questionné sur son choix de rejoindre le Panathinaïkos. « Je savais que le Panathinaïkos était une grande équipe. L’entraîneur du Panathinaïkos était mon premier coach, donc c’était facile pour moi de dire oui et de venir, lance Renato Sanches au micro de la Gazzetta. Je voulais venir pour aider le club à réussir une bonne saison et à gagner des titres. »