Arrivé au Paris Saint-Germain cet été, Renato Sanches a pour l’instant disputé 13 matches avec le club parisien. Il n’est se pas distingué comme un titulaire indiscutable mais compte bien s’imposer sur le long terme. Le joueur de 25 ans n’a pas été sélectionné avec le Portugal pour disputer la Coupe du monde au Qatar. Mais le joueur a de l’ambition et est déjà au Camp des Loges pour préparer la seconde partie de la saison. Dans une interview à Views France, le milieu de terrain a évoqué les raisons pour lesquelles il a décidé de rejoindre le PSG mais aussi de la santé mentale, élément primordial pour performer en tant que joueur de football.

« Si tu ressens la pression, tu ne peux pas performer »

« J’ai choisi le PSG parce que j’aime la France. J’ai reçu 3 offres du PSG mais ça ne s’était pas fait avant ça. Cet été, j’ai pensé que c’était le bon moment pour venir. Je connais très bien Christophe Galtier, il m’a coaché à Lille donc forcément ça pèse dans une telle décision », explique le Portugais à Views France avant de parler d’un sujet tabou dans le football, la santé mentale des joueurs. « Parfois, on peut croire qu’on ne ressent pas la pression et qu’on se sent bien mais ce n’est pas le cas. Si tu ressens la pression, tu ne peux pas performer. J’ai compris à ce moment à quel point être heureux influait sur mon niveau de jeu. La santé mentale dans le footballeur fragile parce qu’il suffit d’un mais mauvais match pour que tu perdes le moral. Il faut trouver des manières de positiver au-delà des performances, il faut croire en soit ».