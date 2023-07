Renato Sanches toujours dans le viseur de la Roma mais…

Arrivé l’été dernier au PSG, Renato Sanches a vécu une saison difficile. Malgré ça, il serait dans le viseur de l’AS Roma. Mais il ne serait pas le seul milieu visé.

Lors du mercato estival 2022, Renato Sanches a rejoint le PSG pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027, contre 15 millions d’euros. Après des débuts tonitruants avec un but sur son premier ballon sous le maillot Rouge & Bleu, l’international portugais a malheureusement connu une nouvelle saison gâchée par les blessures. Toutes compétitions confondues, il aura participé à 27 matches pour deux buts. Même s’il a encore quatre ans de contrat, le milieu de terrain (25 ans) pourrait quitter le club de la capitale cet été. Et dans cette optique, il serait dans le viseur de l’AS Roma.

Pas le seul milieu pisté par le club romain

L’ancien lillois, qui souhaiterait poursuivre l’aventure au PSG, ne serait pas le seul milieu de terrain pisté par le club entraîné par José Mourinho. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, il est toujours une piste des Romains mais ces derniers s’intéresseraient aussi à Scott McTominay. Le joueur de Manchester United est apprécié par l’entraîneur portugais, qui l’avait coaché lors de son passage sur le banc des Red Devils. Autre piste étudiée, celle menant à Marcel Sabitzer. L’Autrichien appartient au Bayern Munich et avait été prêté à United lors de la deuxième partie de saison. Le spécialiste du mercato explique tout de même que cette piste semble plus lointaine.