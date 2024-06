Rencontre De Laurentiis-Kvaratskhelia en Allemagne

Le dossier Khvicha Kvaratskhelia est reparti de plus belle ces derniers jours. Aurelio De Laurentiis, son président à Naples, l’a rencontré ce jeudi en Allemagne.

Pour renforcer son attaque, le PSG a fait de Khvicha Kvaratskhelia sa priorité. Mais Naples, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2027 ne veut pas entendre parler d’un départ. Par la voie d’Aurelio De Laurentiis, son président, et d’Antonio Conte, son futur coach, le club napolitain a fait savoir que l’international géorgien n’était pas sur le marché. Du côté du joueur, on se serait mis d’accord avec le PSG pour un contrat de cinq ans. Son père et son agent sont sortis du silence il y a quelques jours pour expliquer que pour le bien de l’ailier (23 ans), il devait quitter le Napoli.

Une prolongation de contrat lui sera proposé après l’Euro

Ce jeudi, Fabrizio Romano a fait un point sur le dossier de Khvicha Kvaratskhelia. Le spécialiste du mercato indique qu’Aurelio De Laurentiis s’est rendu en Allemagne ce jeudi pour rencontrer Kvara et son agent. Le message lors de cette réunion a été clair : il n’est pas prévu de le faire partir cet été, lui qui est un joueur clé du club italien et un joueur sur lequel veut s’appuyer Antonio Conte la saison prochaine. Fabrizio Romano conclut en expliquant que Naples fera une proposition de prolongation de contrat à Khvicha Kvaratskhelia à l’issue de l’Euro. Buteur hier contre le Portugal, il défiera l’Espagne avec ses coéquipiers géorgiens en huitièmes de finale de la compétition.