Rencontre entre le CUP et la direction du PSG ce mardi

Dans un contexte très tendu, le Collectif Ultras Paris et le PSG vont ouvrir le dialogue ce mardi. Une réunion est ainsi prévue entre les deux entités.

La piteuse défaite face au FC Lorient devant son public du Parc des Princes lors de la 33e journée de Ligue 1 a marqué une vraie rupture entre le PSG et ses supporters. Des supporters qui ont ainsi manifesté devant la Factory. Environ trente supporters se sont même rendus devant le domicile de Neymar Jr. Plusieurs joueurs ont donc été pris en grippe, ainsi que certains dirigeants. En représailles, surtout du fait des insultes proférés devant le domicile du numéro 10 parisien, les 450 places réservées aux Collectif Ultras Paris ont été gelées par le club au cours du déplacement du côté de Troyes ce dimanche soir.

À voir aussi : Lionel Messi a bien fait son retour

❗️Le clan Messi sort du silence via Jorge, le père du joueur sur Instagram :



“Je peux garantir que rien ne sera convenu, décidé ou signé avant la fin de la saison en cours” ✍️❌ pic.twitter.com/bL0eLudOPv — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 9, 2023

Une réunion ce mardi

Vous l’aurez donc compris, les relations sont plus que tendues. Et c’est dans ce contexte qu’une rencontre est organisée ce mardi en début de soirée entre des représentants du Collectif Ultras Paris et des membres du club de la capitale, nous indique ce jour Le Parisien. Le but est de renouer le dialogue et de tenter un rapprochement pour que cette situation ne s’enlise pas plus. Tout cela alors que le PSG retrouve son Parc des Princes en fin de semaine à l’occasion de la réception de l’AC Ajaccio pour le compte de la 35e journée.