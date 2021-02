Live : Conférence de presse de Florenzi à partir de 13h

Demain soir à 21 heures (Canal Plus et la chaîne Téléfoot), le PSG se déplacera au Stade Vélodrome afin d’affronter l’Olympique de Marseille, à l’occasion de la 24ème journée de Ligue 1. Et pour ce 100ème Clasico de l’histoire, les Parisiens auront à coeur de s’imposer afin de poursuivre leur lutte avec le LOSC et l’OL pour le fauteuil de leader. À la veille du match face à l’OM, le latéral droit parisien, Alessandro Florenzi, se présentera en conférence de presse à partir de 13h00. Un point presse à suivre ici en live. De son côté, l’entraîneur des Rouge et Bleu, Mauricio Pochettino, devrait faire face aux médias aux alentours de 15 heures.