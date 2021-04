Ce samedi après-midi (17 heures sur Canal Plus), la 31e journée de Ligue 1 offrira un choc entre les deux premiers du championnat, le PSG (63 pts, +46) et le LOSC (63 pts, +31), au Parc des Princes. Et avant cette affiche, l’entraîneur des Rouge et Bleu – Mauricio Pochettino – se présentera en conférence de presse d’avant-match. Un point presse à suivre ici en live à partir de 14h30.