Live : Conférence de presse de Pochettino et Marquinhos à 18h15

Demain soir à 21h15 (France 2 et Eurosport 2), l’AS Monaco et le PSG s’affrontent dans le cadre de la finale de Coupe de France 2021. Encore en course pour le titre de champion de France, les deux formations voudront remporter ce titre avant d’aborder la dernière journée de championnat. Et à la veille de cette rencontre, l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, se présentera en conférence de presse à partir de 18h15. Il sera accompagné par le capitaine parisien, Marquinhos. Un point presse à suivre ici en live. À partir de 19h, les quinze premières minutes de l’entraînement des Rouge et Bleu au Stade de France seront diffusées.